مخرج "لحم غزال": صورنا مشاهد الحارة الشعبية المصرية في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المخرج محمد أسامة تفاصيل شخصيات أبطال مسلسله "لحم غزال" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل على قناة MBC مصر.

ويصف المخرج محمد أسامة مسلسل "لحم غزال"، بالعمل الدرامي الاجتماعي الذي يتخلّله أحداث تشويقية. ويضيف: "على الرغم من الطابع الشعبي الغالب، سيكون هناك نكهة مختلفة جداً. أما غادة عبدالرازق فتطلّ بثلاثة أدوار، وهي حقاً ممثلة عظيمة وتتميز بأدائها الرائع".

يسلّط محمد أسامة الضوء على أبرز الشخصيات باختصار: "شريف سلامة هو صديق شخصي إلى جانب كونه ممثل متميز، كما أن الدور الذي يؤديه مختلف عن معظم أدواره السابقة. فيما يلعب عمرو عبدالجليل دور صبحي الذي تتميز شخصيته بالشر مع خفةّ الظلّ على حدٍّ سواء. أما خالد كمال، فهو ممثل كبير حقاً وقد أدى دور سيد جلال باقتدار."

يختتم محمد أسامة بالإشارة إلى الصعوبات التي واجهت فريق العمل خلال التصوير، سيّما أن مشاهد الحارة الشعبية المصرية قد صُوّرت في بيروت، موضحاً أن التقارب في الطابع المعماري كان عاملاً مساعداً للغاية، بالإضافة إلى الأداء العالي للممثلين، متمنياً أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.