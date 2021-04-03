خالد كمال تاجر مخدرات وجزار في مسلسل "لحم غزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان خالد كمال في مسلسل "لحم غزال" المقرر عرضه على قناة MBC مصر، في شهر رمضان بعد أيام.

ويجسد كمال شخصية رجل يُدعى "سيد جلال" تاجر المخدرات، وعن العمل في بيان صحفي يقول: "لحم غزال مسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، مع سيناريو أعتبرهُ مختلفاً وجريئاً ومتسارع الأحداث، رسَمَه الكاتب المبدع إياد إبراهيم.. وهي التجربة الثانية لي مع غادة عبدالرازق وأتمنى أن يكون التعاون مثمراً".

ويضيف خالد كمال: "الجديد في "لحم غزال" أنه عمل شعبي وغير شعبي في وقتٍ واحد، فالأحداث تدور في حيّ أو سوق شعبي وذلك بموازاة أحداث أخرى تجري في أماكن مختلفة كلياً، إنْ كان ذلك عبر استحضار الماضي (فلاش باك)، أو من خلال أحداث مستقبلية متقدمة عن الواقع تدور أحداثها خارج الحي والسوق، وبالتالي سنكون أمام جرعة مكثفة من المَشاهد في الحي الشعبي، فيما تظهر الشخصيات بشكل مختلف خارج السوق وبمستوى اجتماعي آخر، مع تأثير كبير لها على سياق الأحداث لذلك لا تشعر بأنك تتابع عملاً شعبياً خالصاً.. وهنا تكمن قوة النص."

يتطرق خالد كمال إلى دوره: "أؤدي شخصية سيد جلال، هو في الظاهر جزار داخل الحي الشعبي حيث يعمل في محل لعمّته وزوجها، والحقيقة أن لديه نشاطات أخرى أكبر، مرتبطة بتجارة المخدرات وأعمال العنف".

وحول تقديمه لشخصيات تتميز بالطابع الشرير، يوضح خالد كمال أن دوره هذه المرة لن يكون شريراً في المطلق، ويضيف: "سيد جلال هو إنسان تشهد حياته تقلّبات ويمرّ بمنعطفات درامية، فعلى الرغم من كمية الشر التي يحتكرها، إلا أننا سنتعاطف معه بسبب الظروف القاهرة التي قادته إلى ما هو عليه".

ويكشف خالد كمال عن الأجواء الكوميدية التي رافقت كواليس تصوير العمل، معتبراً أن الارتياح في الكواليس خلال التصوير سينعكس حتماً على النتيجة النهائية على الشاشة".

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.