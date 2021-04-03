بصورة من الطفولة.. بسمة بوسيل عن والدها بعد رحيله: "أغلى ما فقدت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، والدها الذي رحل مؤخرا عن عالمنا، بكلمات حزينة.

ونشرت بسمة، صورة نادرة لها من الطفولة مع والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا رب استودعتك قبرا ضم قلبي وروحي وأغلى ما فقدت.. اللهم أنر قبر أبي بنور الجنة.. اللهم أرحم أبي الذي بات في قبره وحيدا.. ربي اجعل أعماله مؤنسة له، واجعله ينام قرير العين مطمئنا برضاك وعفوك يا رب.. اللهم ارحم أبي واغفر له".

وكانت بسمة بوسيل، أعلنت وفاة والدها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة إنه هو اللي كان حياتي كلها.. ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابعت: "اللهم أرحم من عز عليا فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت، ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين.. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا رب يا رحيم" .

وأضافت: "ربي أنه ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي؛ اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فارحم أبي رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينه.. اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا".

بسمة بوسيل مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة، شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار أكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي زوجة المطرب تامر حسني.