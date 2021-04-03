شريف سلامة: أنا جزار بـ"لحم غزال".. وغادة عبدالرازق من أهم الممثلات بالوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان شريف سلامة في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "لحم غزال"، أمام الفنانة غادة عبدالرازق.

ويجسد شريف في العمل دور جزار يُدعى علي مأمون، وعنه يقول في بيان صحفي صادر عن MBC مصر: "لديه تركيبة من نوع خاص، يمتلك محلات جزارة ويواجه العديد من الصراعات إذ يصطدم مع شخصيات مختلفة عبر عدة خطوط درامية تتضمن كثيراً من المفاجآت والتطورات." ويضيف: "جذبتني شخصية المعلم علي لأنها مختلفة تماماً عن الشخصيات التي قدمتها سابقاً بشكل عام، وتختلف كلياً عن آخر شخصية قدمتها بشكل خاص، ففي (أسود فاتح) مثلاً لعبت دور سيف خطّاب، واليوم يضيف المعلم علي تنوعاً جديداً لي، فضلاً عن أن الدور بحدّ ذاته يحمل تحدياً أحببته".

وقال شريف "لا أحب أن أحكم على الشخصية إن كانت شريرة أو طيبة. أنا أعتبره إنساناً يمتلك عيوباً وحسنات، لذلك من المحتمل أن يراني البعض طيباً فيما قد يراني آخرون شريراً.. وأفضّل أن أترك الحكم للمُشاهد."

وحول تعاونه الأول مع المخرج محمد أسامة، والفنانة غادة عبدالرازق، يوضح: "محمد أسامة مخرج رائع ودقيق جداً في متابعة تفاصيل كل الممثلين. أما بالنسبة لغادة فلطالما كنتُ متابعاً ومحباً لها على المستوى الفني، فأنا أعتبرها واحدةً من أهم الممثلات في الوطن العربي كونها مجتهدة وقوية وحساسة، وتمتلك القدرة على تجسيد الشخصيات ببساطة وحسّ عالٍ فضلاً عن كونها عالية التركيز أثناء العمل ولا تشغل نفسها بما يدور حولها، وأنا شخصياً أشاركها هذه الصفة. وعندما تعرفت إليها خلال تصوير لحم غزال ازداد تقديري لها على المستوى الشخصي وأصبحنا صديقين.. وأعتقد أن الجمهور سيلاحظ الانسجام بيننا عندما يشاهد المسلسل".

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.