مي سليم: عشت شخصيتي في "لحم غزال" لدرجة الاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تطل الفنانة مي سليم على الجمهور في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "لحم غزال" أمام الفنانة غادة عبدالرازق، والذي من المقرر عرضه على قناة MBC مصر.

وتجسد مي شخصية "شوق"، وعنها تقول في بيان صحفي: "استمتعتُ جداً بالعمل وبتأـدية دور شوق، وهي شخصية جديدة عليّ". وتضيف: "أُشفق على شوق لأنها تعاني كثيراً وهذا الذي سيلمسه المشاهد خلال الأحداث، لذا شعرتُ بالإرهاق وتعاطفتُ مع الدور وعشته لدرجة الاكتئاب خلال التصوير، وأعتبرها من الشخصيات النادرة التي أثّرت عليّ من الناحية النفسية".

وتضيف "تمرّ شوق بمراحل صعبة جداً، فهناك تنقلات حادّة في تركيبة الشخصية إلى جانب مَشاهد مؤثرة جداً، كتلك التي تجمع بين الأم وابنها، وأخرى بين الأصدقاء. وعلى الرغم من التوتر والتعب، استمتعتُ بتأدية الدور وأتمنى أن يصل إلى الناس."

وعن تعاونها مع الفنانة غادة عبدالرازق توضح مي: "أقدم مع غادة دور شقيقتيْن في العمل، لذا فقد انعكس ذلك على الواقع حيث أصبحنا كشقيقتين فعلاً." وتضيف: "غادة عبدالرازق ممثلة كبيرة، تتميز بأنها تغمر الممثل الذي يقف أمامها بالعاطفة وتمنحه شعوراً بالراحة والثقة.. وعندما نعمل مع ممثل متألق ومجتهد على هذا النحو فإن طاقته الإيجابية تنعكس على كل من حوله، لذا فقد كنّا خلال التصوير نقدّم أفضل ما لدينا."

وأعربت مي عن سعادتها بالعمل مع المخرج محمد أسامة مثنيةً على مجهوده الكبير ومتابعته لأدقّ التفاصيل.

مسلسل "لحم غزال" من بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.