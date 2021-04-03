"في عظمة هتحصل النهارده".. هكذا احتفل محمد هنيدي بنقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد هنيدي، على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.

ونشر هنيدي، صورة له بالزي الفرعوني عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "في عظمة.. هتحصل النهارده".

وينطلق مساء اليوم السبت موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير، لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ويضم الموكب الذهبي 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات، ومن المقرر أن يستغرق الموكب ٤٠ دقيقة فيما تستغرق الحفلة المصاحبة للموكب ساعة ونصف.