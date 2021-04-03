أصالة تُحدث ضجة بتصريح عفوي: “سأنتشر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة السورية أصالة نصري عن أنها قررت الإنتشار في الفترة الأخيرة، معلنة تجهيزها لغناء تتر ثلاث مسلسلات خلال شهر رمضان المقبل.

وأكدت خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي “عيشها بإينرجي” أنها “سأُقَدّم أكثر من تتر لمسلسل في رمضان القادم”، موضحة أنها “سأغني تتر مسلسل النجمة روجينا (بنت السلطان)، كما سأقدم أيضاً تتر مسلسل (حرب أهلية) ليسرا وباسل خياط، كما أغني أيضا شارة البداية لمسلسل (قصر النيل) لدينا الشربيني”.

وكشفت إلى أنها من الممكن أن تقدّم تتر مسلسل رابع أيضاً، ولكن لم تعلن أي تفاصيل عن الأمر لأن المفاوضات جارية بشأنه.