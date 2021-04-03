تعافي هند صبري من كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة التونسية هند صبري تعافيها من فيروس كورونا بعدما أجرت مسحة طبية جديدة كشفت سلبية النتيجة، وذلك بعد 8 أيام على إعلان إصابتها.

ونشرت هند صبري عبر حسابها في “فيسبوك” صورة توضح نتيجة التحليل الذي أجرته، وتمنت شفاء كل مريض من هذا الفيروس.

وكتبت هند صبري قائلةً: “المسحة سلبية، ألف حمد وشكر يا رب.. الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عنا الوباء”.

وحرص عدد من محبي وجمهور هند صبري على تهنئتها بالتعافي من كورونا، تاركين تعليقات عبر منشورها متمنين لها السلامة بشكل دائم.

وتستعد هند صبري للعودة إلى تصوير مسلسلها الرمضاني “هجمة مرتدة” الذي تقوم ببطولته رفقة الفنان المصري أحمد عز، وكذلك مسلسلها “البحث عن علا” الذي يعرض عبر شبكة “نتفليكس” وتقوم بإنتاجه بالتعاون مع المنتج أمين المصري.

يأتي ذلك وفقاً لما أعلنته عبر حسابها على “فيسبوك” في منشور إصابتها والذي قالت فيه: “صباح الخير.. في البيت ومعزولة والحمد لله، أيام معدودة تفصلني عن التعافي إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير.. ربنا يلطف بالجميع”.