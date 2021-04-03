“ضد الكسر”.. كارول سماحة تغني “تتر” مسلسل نيللي كريم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: اتفقت النجمة اللبنانية كارول سماحة مع شركة “العدل جروب” المنتجة لمسلسل “ضد الكسر”، بطولة النجمة المصرية نيللي كريم على غناء تتر المسلسل الذي يعرض في السباق الرمضاني المرتقب.

وبحسب مصادر “بتجرد” تحمل الأغنية اسم “يخرب بيت اللي خان”، وانتهت كارول سماحة من تسجيلها يوم أمس في القاهرة، على أن يتم طرحها في الأيام المقبلة قبل انطلاق السباق الرمضاني.

هذا التعاون المنتظر، بين نيللي وكارول، سيكون الأول لهما، بعد النجاح الساحق الذي حققته كارول مؤخرًا بأغنيتها المصرية الجديدة التي حملت اسم “شكرًا”.

تدور أحداث مسلسل “ضد الكسر” في إطار تشويقي حيث تتعرض نيللي لمحاولة قتل فاشلة، ويتم نقلها للمستشفى وهناك تفقد الذاكرة بشكل جزئي وتدور الشبهات حول زوجها في المسلسل الفنان محمد فراج.

يذكر أن مسلسل “ضد الكسر” من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.