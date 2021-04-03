فن ومشاهير

هند صبري "سلبي كورونا": ألف حمد وشكر يا رب"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة هند صبري تعافيها من إصابتها بفيروس ، مؤكدة أن المسحة الأخيرة جاءت نتيجتها سلبية.

وقالت هند صبري، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "المسحة سلبية ألف حمد وشكر يا رب.

وأضافت: "الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء".

يذكر أن هند صبري كانت عبرت عن سعادتها بالمشاركة في موكب المومياوات بمصر، وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "الرحلة الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصري لمتحف الحضارة، من بينها 18 مومياء لملوك و4 ملكات، والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام.. فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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