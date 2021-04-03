ثلاث شخصيات مختلفة لغادة عبد الرازق في "لحم غزال" على "شاهد VIP" في رمضان

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دبي: بين الماضي والحاضر والمستقبل، تتقاطع أحداث الدراما الاجتماعية "لحم غزال" على "شاهد VIP" في رمضان، ضمن عمل يغلب عليه الطابع الشعبي إذ تدور معظم أحداثه داخل الأحياء الشعبية، فيما تلعب غادة عبد الرازق فيه ثلاث شخصيات مؤديةً دور"غزال". تعرض كل حلقة من حلقات المسلسل على قناة "MBC مصر" بعد 24 ساعة من عرضها على منصّة "شاهد VIP".

بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، خالد محمود، أشرف عبد الغفور.. وآخرين، قصة وكتابة إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة.



شريف سلامة: "المعلم علي مأمون" جزّار يجمع في شخصيته الخير والشر

يتطرّق شريف سلامة إلى الدور الذي يؤديه في العمل: "ألعب دور علي مأمون، وهو معلّم جزّار، لديه تركيبة من نوع خاص، يمتلك محلات جزارة ويواجه العديد من الصراعات إذ يصطدم مع شخصيات مختلفة عبر عدة خطوط درامية تتضمن كثيراً من المفاجآت والتطورات." ويضيف: "جذبتني شخصية المعلم علي لأنها مختلفة تماماً عن الشخصيات التي قدمتها سابقاً بشكل عام، وتختلف كلياً عن آخر شخصية قدمتها بشكل خاص، ففي أسود فاتح مثلاً لعبت دور "سيف خطّاب"، واليوم يضيف المعلم علي تنوعاً جديداً لي، فضلاً عن أن الدور بحدّ ذاته يحمل تحدياً أحببته." لا يفضّل شريف سلامة تقييم الشخصية التي يلعبها أو وضعها ضمن قالب معين، موضحاً: "لا أحب أن أحكم على الشخصية إن كانت شريرة أو طيبة. أنا أعتبره إنساناً يمتلك عيوباً وحسنات، لذلك من المحتمل أن يراني البعض طيباً فيما قد يراني آخرون شريراً.. أفضّل أن أترك الحكم للمُشاهد." وحول تعاونه الأول مع المخرج محمد أسامة، والنجمة غادة عبد الرازق، يوضح سلامة: "محمد أسامة مخرج رائع ودقيق جداً في متابعة تفاصيل كل الممثلين. أما بالنسبة لغادة فلطالما كنتُ متابعاً ومحباً لها على المستوى الفني، فأنا أعتبرها واحدةً من أهم الممثلات في الوطن العربي كونها مجتهدة وقوية وحساسة، وتمتلك القدرة على تجسيد الشخصيات ببساطة وحسّ عالٍ فضلاً عن كونها عالية التركيز أثناء العمل ولا تشغل نفسها بما يدور من حولها، وأنا شخصياً أشاركها هذه الصفة، ولطالما كنت أرغب بالتعاون معها. وعندما تعرفت إليها خلال تصوير "لحم غزال" ازداد تقديري لها على المستوى الشخصي وأصبحنا صديقين.. وأعتقد أن الجمهور سيلاحظ الانسجام بيننا عندما يشاهد المسلسل".

يختم سلامة بالتشديد على أهمية انعكاس أجواء الكواليس على العمل في المحصلة، آملاً أن ينال المسلسل رضا المشاهدين.

خالد كمال: "سيد جلال" تاجر مخدرات تمرّ حياته بمنعطفات درامية سيتعاطف معها المشاهد

يشارك خالد كمال بدور "سيد جلال" تاجر المخدرات ذي الشخصية الإشكالية، ويصف العمل بقوله: "لحم غزال" مسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم، مع سيناريو أعتبرهُ مختلفاً وجريئاً ومتسارع الأحداث، رسَمَه الكاتب المبدع إياد إبراهيم.. هي التجربة الثانية لي مع غادة عبد الرازق وأتمنى أن يكون التعاون مثمراً". ويضيف خالد كمال: "الجديد في "لحم غزال" أنه عمل شعبي وغير شعبي في وقتٍ واحد، فالأحداث تدور في حيّ أو سوق شعبي وذلك بموازاة أحداث أخرى تجري في أماكن مختلفة كلياً، إنْ كان ذلك عبر استحضار الماضي (فلاش باك)، أو من خلال أحداث مستقبلية متقدمة عن الواقع تدور أحداثها خارج الحي والسوق، وبالتالي سنكون أمام جرعة مكثفة من المَشاهد في الحي الشعبي، فيما تظهر الشخصيات بشكل مختلف خارج السوق وبمستوى اجتماعي آخر، مع تأثير كبير لها على سياق الأحداث لذلك لا تشعر بأنك تتابع عملاً شعبياً خالصاً.. وهنا تكمن قوة النص."

يتطرق خالد كمال إلى دوره: "أؤدي شخصية "سيد جلال"، هو في الظاهر جزار داخل الحي الشعبي حيث يعمل في محل لعمّته وزوجها، والحقيقة أن لديه نشاطات أخرى أكبر، مرتبطة بتجارة المخدرات وأعمال العنف. وسنتابع على مدار المسلسل إلى أين تقوده هذه التركيبة".

وحول تقديمه لشخصيات تتميز بالطابع الشرير، يوضح خالد كمال أن دوره هذه المرة لن يكون شريراً في المطلق، ويضيف: "سيد جلال هو إنسان تشهد حياته تقلّبات ويمرّ بمنعطفات درامية، فعلى الرغم من كمية الشر التي يحتكرها، إلا أننا سنتعاطف معه بسبب الظروف القاهرة التي قادته إلى ما هو عليه".

ختاماً يكشف خالد كمال عن الأجواء الكوميدية التي رافقت كواليس تصوير العمل في ظلّ وجود عدد من أساتذة الكوميديا المشاركين، معتبراً أن الارتياح في الكواليس خلال التصوير سينعكس حتماً على النتيجة النهائية على الشاشة".

مي سليم: "شوق" أتعبتني وأثّرت عليّ نفسياً

تجّسد مي سليم شخصية "شوق"، وتصفها قائلةً: "استمتعتُ جداً بالعمل وبتأـدية دور شوق، فهذه الشخصية جديدة عليّ". وتضيف: "أُشفق على شوق لأنها تعاني كثيراً وهذا الذي سيلمسه المشاهد خلال الأحداث، لذا شعرتُ بالإرهاق وتعاطفتُ مع الدور وعشته لدرجة الاكتئاب خلال التصوير، وأعتبرها من الشخصيات النادرة التي أثّرت عليّ من الناحية النفسية". تشرح مي بعض تلك الأسباب: تمرّ شوق بمراحل صعبة جداً، فهناك تنقلات حادّة في تركيبة الشخصية إلى جانب مَشاهد مؤثرة جداً، كتلك التي تجمع بين الأم وابنها، وأخرى بين الأصدقاء. وعلى الرغم من التوتر والتعب، استمتعتُ بتأدية الدور وأتمنى أن يصل إلى الناس."

وعن تعاونها مع النجمة غادة عبد الرازق توضح مي: "أقدم مع غادة دور شقيقتيْن في العمل، لذا فقد انعكس ذلك على الواقع حيث أصبحنا كشقيقتين فعلاً." وتضيف: "غادة عبد الرازق ممثلة كبيرة، تتميز بأنها تغمر الممثل الذي يقف أمامها بالعاطفة وتمنحه شعوراً بالراحة والثقة.. وعندما نعمل مع ممثل متألق ومجتهد على هذا النحو فإن طاقته الإيجابية تنعكس على كل من حوله، لذا فقد كنّا خلال التصوير نقدّم أفضل ما لدينا." تختم مي بالإعراب عن سعادتها بالعمل مع المخرج محمد أسامة مثنيةً على مجهوده الكبير ومتابعته لأدقّ التفاصيل.



وفاء عامر: ألعب دور "قدرية" وهي شخصية بعيدة عني على المستوى الشخصي.. و"لحم غزَال" يمتلك كل عوامل النجاح

تجسّد وفاء عامر دور "قدرية" المرأة القوية ذات النفوذ، وتضيف: ""قدرية" هي شخصية بعيدة عني تماماً على المستوى الشخصي حتى في صَوتها. ورغم أنها ليست شخصية إنتقامية لكنها تؤمن بمنطق الانتقام إن جاز التعبير، ورغم قوتها ونفوذها فهي لا تَسْلَم من الخسارة." ورغم كونها ضيفة شرف على العمل، توضح وفاء عامر: "تواصلَتْ معي غادة عبد الرازق وطلبت مني أن نتعاون معاً، لذلك سعيتُ للأمر بشكل جدّي فأنا أحب غادة والفن الذي تقدمه، ويشرفني أن أنضم إلى أسرة هذا المسلسل المهم". تختم وفاء عامر بالإشارة إلى تعاونها المتجدد مع المخرج محمد أسامة، مثنيةً على "رؤيته الخاصة وأسلوبه الهادئ والمرن، إلى جانب بُعد نظره وحُسن قراءته لما بين السطور".

المخرج محمد أسامة: نقدم عملاً درامياً اجتماعياً يتخلّله أحداث تشويقية مثيرة، وسنشاهد غادة عبد الرازق في ثلاث شخصيات!

يصف المخرج محمد أسامة مسلسل "لحم غزال" "بالعمل الدرامي الاجتماعي الذي يتخلّله أحداث تشويقية." ويضيف: "على الرغم من الطابع الشعبي الغالب، سيكون هناك نكهة مختلفة جداً. أما غادة عبد الرازق فتطلّ بثلاثة أدوار، وهي حقاً ممثلة عظيمة وتتميز بأدائها الرائع".

يسلّط محمد أسامة الضوء على أبرز الشخصيات باختصار: "النجم شريف سلامة هو صديق شخصي إلى جانب كونه ممثل متميز، كما أن الدور الذي يؤديه مختلف عن معظم أدواره السابقة. فيما يعلب عمرو عبد الجليل دور صبحي الذي تتميز شخصيته بالشر مع خفةّ الظلّ على حدٍّ سواء. أما خالد كمال، فهو ممثل كبير حقاً وقد أدى دور "سيد جلال" باقتدار."

يختم محمد أسامة بالإشارة إلى الصعوبات التي واجهت فريق العمل خلال التصوير، سيّما أن مَشاهد الحارة الشعبية المصرية قد صُوّرت في بيروت، موضحاً أن التقارب في الطابع المعماري كان عاملاً مساعداً للغاية، بالإضافة إلى الأداء العالي للممثلين، متمنياً أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

يُعرض "لحم غزال" على منصة "شاهد VIP" في رمضان، وتعرض كل حلقة من حلقات المسلسل على قناة "MBC مصر" بعد 24 ساعة من عرضها على "شاهد VIP". بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، خالد محمود، أشرف عبد الغفور، وآخرين، قصة وكتابة إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة.