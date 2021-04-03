ماجدة الرومى تتألق في حفل قصر القبة وتوجه رسالة بالدموع الى لبنان

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"الخليج 365" من بيروت: تألقت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، في أول حفل يقام في قصر القبة بالعاصمة المصرية القاهرة بعد إفتتاحه، اليوم الجمعة، حيث خطفت الأنظار إليها وسيطرت على منصات التواصل الإجتماعي تزامناً مع حفلها.

استهلت الفنانة اللبنانية حفلها بأغنية "على باب مصر" للفنانة المصرية الراحلة، أم كلثوم التي منعها الملك فاروق، لتلقى تصفيقا حارا من الجمهور الحاضر بعد انتهاء أدائها، بحسب ما ذكرته تقارير مصرية.

وأغنية "على باب مصر" من كلمات الشاعر الراحل كامل الشناوي، وكانت تحمل في البداية اسما آخر هو "أنا الشعب"، وعند وضع الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب ألحانها، اتفق مع أم كلثوم على تعديل اسمها ليكون "على باب مصر". وبعد اندلاع ثورة الـ23 من يوليو عام 1952، تم تعديل بعض الكلمات الأصلية للأغنية في جلسات عمل جمعت بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، ومنها "أنت في صمتك مرغم" لتصبح "كنت في صمتك مرغم". وأدت أم كلثوم أغنية "على باب مصر" لأول مرة في الحفل الذي أقيم في أحد أعياد ثورة يوليو عام 1964 في نادي الضباط، وفي حضور الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر. كما حرصت ماجدة الرومي في حفلها بقصر القبة، اليوم الجمعة، على الإشادة بالموكب التاريخي الخاص بنقل مومياوات ملوك مصر من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، غدا السبت.

وعلقت الرومي على هذه المناسبة التاريخية قائلة: "غدا مع موكب المومياوات سينحني التاريخ لمصر احتراما لتاريخها الكبير، مصر أعطت التاريخ دروسا كبيرة في الحضارة". وأردفت: "يحفظ أمنك وأمانك وسلامة أراضيكي، مصر للمجد عنوان". وتعتبر ماجدة الرومي هي أول مطربة تحيي حفلات في "قصر القبة" العريق بعد افتتاحه للجمهور. من ناحية أخرى، أجرت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، لقاء مع ماجدة الرومي من داخل قصر القبة، سيذاع قريبا في برنامجها "كلمة أخيرة"، على فضائية "أون إي" المصرية.

ولم تستطع الرومي حبس دموعها عند الغناء لبيروت، في مشهد مؤثر جعل الجميع يتعاطف معها ومع ما يمرّ به لبنان من محن وأزمات.

وقالت عن الشعب اللبناني في بداية حفلها بعد تحية ألقتها للشعب المصري الحبيب ومصر الحبيبة: ” غريب أمر هالشعب شو ما اندبح بيرجع بيوقف، ولا يوم كسر جناحه اليأس.النا حق بالسيادة والحرية والاستقلال. نحنا مش شعب خلقنا تا نموت، نحن خلقنا تا نعيش، ونحنا شعب بيستحق كل أوسمة الحرية”.