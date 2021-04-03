هند صبري تعلن تعافيها من فيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة التونسية هند صبري، اليوم السبت، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر عن تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد الذي أصيبت به مؤخراً.

وشاركت الممثلة التونسية متابعيها صورة نتيجة المسحة التي قامت بها للكشف عن تعافيها، وعلقت عليها قائلة: "المسحة سلبية ألف حمد وشكر يا رب... الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء".

وكانت صبري قد أعلنت سابقاً، عن إصابتها بفيروس "كورونا"، وبقائها في فترة عزل بالبيت لتلقي العلاج اللازم، بالتزامن مع اختيارها للمشاركة في "الرحلة الذهبية" موكب نقل 22 مومياء من المتحف المصرى لمتحف الحضارة.. من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات. والذي يقام اليوم السبت في شوارع القاهرة.

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