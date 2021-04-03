شهد برمدا تغني في حب حليم

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنانة السورية شهد برمدا ميدلي "في حب حليم" تخليداً لذكرى الفنان الكبير الراحل عبد الحليم الحافظ، في ذكرى وفاته الرابعة والأربعين.



ويضم الميدلي مقاطع من أربع أغنيات هي "الهوى هوايا، على حسبي وداد، زي الهوى، جانا الهوى".

وتعليقاً على عملها الجديد قالت برمدا: "في ذكرى وفاة من أعرفه و لا أعرفه، من جالسته ولم أجالسه، من غنيت معه ولم أغني قط، من استمعت إلى أغنياته منذ بداية النوتة الأولى إلى لحظة اعتلائه عرش المسرح".

وأضافت: "شهدتُ وسمعتُ وغنيتُ واستمتعتُ بروحي وخيالي الحليمي الذي يدرك كل لحظة عايشها واختبرها من سعادة وألم وخذلان ونجاح لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة".

وختمت: "إلى روح حليم أهدي هذا العمل، أتمنى أن يعجبه ويعجبكم".

ويشار إلى أن الميدلي من توزيع وميكس ماسترينغ نزار تارك، وشارك في العزف كل من مجد جريدة وبراق تناري وشادي جارور على الوتريات وجورج مالك على الغتيار، بينما صمم الفيديو نور قناعة.