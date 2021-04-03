شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "الشنب واللحية" فى رمضان.. أحمد السقا وطارق لطفى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مؤخرًا البوسترات الرسمية وبرومو الأعمال الدرامية التي ستتنافس في سباق موسم رمضان، وشهد بعضها ظهور عدد كبير من نجوم الفن بالشنب واللحية، وفي خلال السطور التالية يرصد"الخليج 365"أبرز الفنانين يظهر بهذا اللوك في أعمالها في دراما رمضان هما كالاتي.

أحمد السقا

أما النجم أحمد السقا يعود للدراما هذا العام بعد غياب سنوات، ويحافظ على تغيير اللوك الذى يظهر به فى كل عمل يقدمه، ويطل علينا هذا العام خلال شهر رمضان بإطلاق شنب ضمن أحداث مسلسله الجديد «نسل الأغراب»، ويشارك فى بطولته كل من أمير كرارة، مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.





طارق لطفي

النجم طارق لطفي يظهر فى مسلسله الجديد"القاهره كابول" الذى يعود به إلى الدراما بلحية طويلة، والمسلسل من بطولة فتحي عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على.





أمير كرارة

أما الفنان أمير كراره يظهر هذا العام بشكل مختلف عن الدراما السابق من خلال مسلسل" نسل الأغراب"، ويظهر بالدقن ويجسد دور شقيق أحمد السقا، وتقع بينهما العديد من المشكلات.

محمد رمضان

ويظهر أيضًا الفنان محمد رمضان بلحية من خلال مسلسل "موسى"، من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، ومن انتاج سنيرجي، وبطولة سمية الخشاب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وسيد رجب.

ياسر جلال

ويحرص النجم ياسر جلال على وجود اللحية التى ظهر بها الموسم الماضى فى رمضان 2020 من خلال مسلسله «الفتوة» مع اختلاف الشكل في قصات شعر، حيث يطل علينا هذا العام من خلال مسلسله الجديد «ضل راجل»، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، والمسلسل من بطولة نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي.





كريم عبد العزيز

كما ظهر الفنان كريم عبد العزيز خلال مسلسل "اختيار 2” بشكل جديد ومختلف، لذلك ظهر خلال الأحداث بلحية دقن بشكل خفيف، ويشارك كريم في بطولة أحمد مكي، وهو سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج المخرج بيتر ميمى، وبمشاركة عدد كبير من النجوم منهم وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، ويسلط المسلسل الضوء على بطولات رجال الأمن والمصريين الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020.





عمرو يوسف

يشارك الفنان عمرو يوسف هذا العام، خلال السباق الرمضاني بمسلسل «الملك»، لذلك يظهر عمرو بشخصية الملك أحمس خلال الأحداث بالدقن، والمسلسل سيناريو وحوار شيرين دياب، وإخراج حسن دياب بطولة كل من وصبا مبارك، ورشدي الشامي، وباسل الزارو، ومحمد علاء، وماجد المصري، ومحمد فراج.





أحمد العوضي

يظهر الفنان أحمد العوضي، خلال أحداث مسلسل اللي ملوش كبير، بلوك شنب؛ إذ يجسد دور سيف الخديوى، والمسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، وخالد الصاوي، ودينا فؤاد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكرى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.