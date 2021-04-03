شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل تنعى والدها بصورة من أيام الطفولة: يارب استودعك قبرا ضم قلبى وروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، على توديع والدها الذى رحل عن عالمنا أمس، بعد صراع مع المرض، على طريقتها الخاصة، بصورة تجمعهما من دولاب الذكريات والتى ظهرت فيها خلال مرحلة طفولتها بجوار والدها.

ووجهت بسمة بوسيل، في تدوينتها دعوة لوالدها الراحل، قالت فيها: "يارب استودعتك قبرًا ضمّ قلبي وروحي وأغلى ما فقدت، اللهم أنر قبر أبي بنور الجنة.. اللهم ارحم أبي الذى بات في قبره وحيدًا ربي اجعل أعماله مؤنسة له واجعله ينام قرير العين مطمئنا برضاك وعفوك يا رب، اللهم ارحم أهبي واغفر له".

وكانت بوسيل، والدها، نعت في منشور سابق عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، ودعت له بالرحمة والمغفرة وكتبت: "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة أنه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا ... إنا لله وإنا إليه راجعون".



بسمة بوسيل ووالدها الراحل

فيما كان الفنان تامر حسني، حرص على نعي والد زوجته، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه وكتب " "توفى اليوم حمايا الغالى وحبيب قلبى الراجل الطيب اللى كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه أيضاً بتحملهم وتوفاه الله يوم جمعة وفى هذا الشهر الكريم".



بسمة بوسيل فى صورة من طفولتها مع والدها الراحل