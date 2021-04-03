شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير لـ"الخليج 365": فخور بمشاركتى في حدث نقل المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكينج محمد منير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه سعيد وفخور بالمشاركة فى احتفالية نقل الموميأوات الملكية الذى يقام بعد ساعات قليلة وينتظره العالم أجمع وتقديمه أغنية تخص الحفل تحمل اسم "أنا مصر" مشيرًا إلى أن اختياره أسعده أكثر وأكثر .

وأضاف العالم سوف يكشف مصر الجميلة بتاريخها العريق من خلال هذا الحدث العظيم الذى فخر لكل شخص يشارك فيه.

وتتجه أنظار العالم اليوم إلى مصر، فى انتظار الحدث التاريخى بخروج 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يتم التجهيز والإعداد والترويج له منذ ما يقرب من عامين، ويجوب شوارع القاهرة التاريخية بعد تطويرها، ليصل إلى المقر الجديد والدائم للموميأوات بالمتحف القومى للحضارة المصرية بألفسطاط.

ترجع المومياوات إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".