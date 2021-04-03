شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ولقاء الخميسى يحتفلان بـ"موكب المومياوات" بالزى الفرعونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار العالم اليوم إلى مصر، وتحديدًا ميدان التحرير الذى يشهد لحظة انطلاق الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف القديم بميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وهو الحدث الذى ينتظره الملايين حول العالم، وتنقله مئات القنوات من دول مختلفة.

وبينما يتم نقل مومياوات 22 ملكًا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة، يحتفل مشاهير الفن بهذا الحدث الجلل، حيث نشر عدد من الفنانين المصريين عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعى، صورًا لهم بملابس المصريين القدماء التى ارتدوها خلال أعمالهم الفنية.

ومن بين النجوم المشاركين فى الاحتفال بالحدث الأثرى العالمى، الفنان محمد صبحى، الذى نشر عبر "فيس بوك" صورة له من كواليس تحضير فيلم "أخناتون"، حيث ظهر فى الصورة بزى فرعونى، وكتب فى تعليقه عليها: "نتشرف بحضارتنا "فجر الضمير" الحضارة الفرعونية.. صورة من تحضير فيلم "أخناتون" الذى لم يكتمل بسبب ميزانيته الضخمة - وقتها - نصف مليون جنيه عام 1972".

كما نشرت الفنانة لقاء الخميسى، صورة لها مع محمد هنيدى وهما يرتديان ملابس المصريين القدماء، وعلقت عليها، "حال المصريين دلوقتى".



لقاء الخميسى



لقاء الخميسى

ويشهد اليوم السبت، الموافق 3 أبريل، وبعد ساعات قليلة، خروج 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء الذين سطروا تاريخ البشرية، من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يتم التجهيز والإعداد والترويج له منذ ما يقرب من عامين، ويجوب شوارع القاهرة التاريخية بعد تطويرها، ليصل إلى المقر الجديد والدائم للمومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وعلى مدار الفترة الماضية، عملت جميع الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية بهذا الحدث لإخراجة وإظهاره للعالم بالصورة التي تليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وإبراز جمال القاهرة التاريخية والمواقع الأثرية المختلفة، حيث سيتم نقل مجموعة من أعظم ملوك وملكات مصر الذين أسهموا في تاريخ الحضارة البشرية كلها.

وتخرج المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير في عربات مصممة على الطراز الفرعوني، ويتم إطلاق المدفعية، ثم تجوب ميدان التحرير الذي تم تطويره بالمسلة والكباش، ثم شوارع القاهرة إلى أن يصل لمتحف الحضارة بالفسطاط.

الموكب يضم : 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات وهم: "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".

بجانب الموكب، سيشهد المتحف القومي للحضارة المصرية مراسم استقبال مومياوات الملوك، وحفل الافتتاح، حيث سيتم افتتاح القاعة المركزية بالمتحف التي تضم مايقرب من 2000 قطعة أثرية تروي تاريخ الحضارة المصرية بمختلف نواحيها.

يشارك في الموكب والاحتفال، مجموعة كبيرة من الفنانين، ويظهر بعضهم من أماكن أثرية مختلفة، ليس من القاهرة فقط ولكن من مختلف محافظات مصر، كما يحضر الاحتفال مجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية والعالمية، أبرزهم رئيسة منظمة اليونسكو، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.