شكرا لقرائتكم خبر عن التعليق الأول لـ "ساويتى و كوافو" عن مشاجرتهما فى المصعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت تفاصيل مشاجرة نجمة الراب الشهيرة ساويتى والمغنى كوافو التى حدثت فى المصعد فى مجمع سكنى بشمال هوليوود تشغل وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم، وقد كشفت التقارير المتداولة عن أن هذه المشاجرة كانت منذ العام الماضى إلا أن مقطع الفيديو الذى سجلته كاميرات المراقبة الموجودة فى المصعد تك تداوله خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكده موقع "tmz".

علقت النجمة ساويتى لـ nbc newsفقالت: "وقع هذا الحادث المؤسف قبل عام، بينما تصالحنا منذ ذلك الحين وتجاوزنا هذا الخلاف تحديدًا، بينما كان هناك العديد من العقبات الأخرى التى كان علينا التغلب عليها فى علاقتنا.. أرجو من الجميع احترام خصوصيتي خلال هذا الوقت ".

فى حين أكد Quavo أنه لم يعتدِ جسديًا على ساويتى وقال: "لدى امتنان حقيقى لما شاركناه معا فى علاقتنا بشكل عام ".

يذكر أن التقارير التى نشرها موقع " tmz" مؤخرًا أن محققى شرطة لوس أنجلوس قد شاهدوا الفيديو الذى نشره موقع " TMZ " ، والذى يُظهر الثنائى ساويتى و كوافو خلال دخولهما فى مشاجرة حادة فى المصعد، ويريد رجال الشرطة الاجتماع مع كلا الطرفين والتحقيق، بشكل منفصل، وذلك بهدف مناقشة ما حدث، بينما أشارت المصادر للموقع إن الوضع من الممكن اعتباره حالة من حالات العنف الأسرى، حيث يكون الطرفان على خطأ، ويريد رجال الشرطة تحديد ما حدث قبل وبعد التقاط لقطات مراقبة المصعد.

وقد حدثت مشاجرة ساويتى وكوافو فى مصعد بمجمع سكنى فى شمال هوليوود، يُظهر كلاهما يقفان خارج مصعد مفتوح وهما يتشاجران ليكملوا مشاجرتهما داخل المصعد، حيث امسك Quavo بذراع ساويتى وسحبها إلى المصعد، واصطدم الثنائى بالجدار الخلفى وكلاهما وقعا على الأرض إلا أن كوافو استطاع الوقوف على الفور بينما ظلت هى على الأرض.