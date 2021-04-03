محمد هنيدى بالزى الفرعونى: "فى عظمة هتحصل النهاردة"

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد هنيدى جمهوره بصورة له وهو يرتدى زى الفراعنة، من أحد أفلامه وعلق على الصورة "في عظمة هتحصل النهاردة"، تفاعلاً منه مع حفل نقل المومياوات الملكية المرتقب، والذي يقام مساء اليوم السبت 3 أبريل، وينتظره العالم أجمع.

ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.

من ناحية أخرى، يستعد محمد هنيدي، لتقديم مسلسل إذاعي خلال شهر رمضان الكريم المقبل يحمل اسم "حزام ناشف" وتشاركه البطولة الفنانة منى عبدالغني، وتدور أحداث "حزام ناشف" حول رجل وامرأة بينهما مواقف ومشاكسات عديدة.

وكان النجم محمد هنيدى قد حل ضيفاً فى برنامج سهرانين الذى يقدمه النجم أمير كرارة ويذاع عبر قناة On، وقال خلال الحلقة، "تعرفت على الفنان الراحل علاء ولى الدين أولاً فى المعهد العالى للفنون المسرحي ثم تعرفت على أشرف عبد الباقى لاحقا فى الإسكندرية، وكنا نجتمع سوياً كل ليلة فى مركبة نيلية وكان صاحبها يدعى "عم أحمد"، وكان أشرف عبد الباقى الوحيد الذى معه سيارة، فكان يأخذنا ونذهب لأى مكان ولكن السهرة الأساسية هى مركب فى النيل".