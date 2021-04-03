شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا بـ"الكلابشات" داخل سيارة شرطة فى صورة من كواليس نسل الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد السقا، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" الذى يشاركه فيه البطولة الفنان أمير كرارة، ومن المقرر طرحه في السباق الرمضانى المقبل من إنتاج شركة سينرجي.

ونشر السقا، الصورة الجديدة من كواليس المسلسل، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والتي ظهر فيها وهو مقيد بـ"الكلابشات" فى يده، ويجلس داخل سيارة شرطة، مكتفيًا فى تعليقه على الصورة بكتابة اسم الشخصية التي سيؤديها في المسلسل "عساف الغريب".



احمد السقا

ويواصل النجم أحمد السقا تصوير مشاهده فى مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، والذى يشاركه فى بطولة العمل النجم أمير كرارة، ويعتبر من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يكثف مخرج العمل محمد سامى التصوير للانتهاء منه تماما قبل انطلاق شهر رمضان.

والمسلسل يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب" هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.