تزامنا مع نقل المومياوات الملكية.. 20 صورة لنجمات الفن في إطلالات فرعونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحرص عدد من نجمات الفن على ارتداء الزي الفرعوني والظهور به أمام جمهورهم ومتابعيهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مناسبات مختلفة، وأعمال فنية دارت أحداثها في تلك الحقبة المهمة.

ويعد الزي الفرعوني هو العلامة المميزة لكل مناسبة تمر على مصر، ولا تخلو مناسبة فنية أو مناسبات أخرى من ظهور الزي الفرعوني فيها. وتزامنا مع نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط، نستعرض صورا للفنانات اللاتي ارتدين الزي الفرعوني.

وكان من بين الفنانات الذين ارتدوا الزي الفرعوني: سوسن بدر ودوللي شاهين وإليسا وهند صبري وفيفي عبده ونسرين أمين وقمر اللبنانية وبسكال مشعلاني وديانا حداد وسيرين عبدالنور.

كما ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة فرعونية، خلال محاضرة قدمها عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، في كاليفورنيا الأمريكية، حول أحد أشهر ملوك الحضارة المصرية القديمة الملك توت عنخ آمون.

وينطلق مساء اليوم السبت موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير، لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ويضم الموكب الذهبي 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات، ومن المقرر أن يستغرق الموكب ٤٠ دقيقة فيما تستغرق الحفلة المصاحبة للموكب ساعة ونصف.