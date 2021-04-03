منة فضالي توجه الشكر للمخرج محمد سامي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة منة فضالي الشكر للمخرج محمد سامي بعد انتهائها من تصوير مسلسل "نسل الأغراب".

نشرت منة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "الحمد لله خلصت دوري في مسلسل نسل الأغراب اليوم وأحب أشكر شكر كبير لمايسترو العمل الأستاذ محمد سامي إني كنت ضمن هذا العمل المشرف وعلى اختياره ليا وحقيقي الشغل معاك مختلف ويارب أكون قد اختيارك".

أضافت: "سعيدة إني كنت وسط نجوم كبار اسما وفنا أصدقاء منهم وزملاء الفارس أحمد السقا، (باشا مصر) أمير كرارة، أستاذة فردوس عبدالحميد، القمر مي عمر، وأحلى ريم سامي، دياب، محمد جمعة، إدورد ، نجلاء بدر، ملك زاهر، مروة الأزلي شكرا شركة سينرجي مبروك، وإن شاء الله بالنجاح يا رب للجميع والتوفيق".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.