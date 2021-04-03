فيديو| محمد سعد يدخل عالم "تيك توك" بتحدي "دخول الرايق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان محمد سعد، عن إطلاقه تحدي جديد عبر منصة تيك توك، يحمل اسم "دخول الرايق" وتصدر إعلانه تريند الموقع.

ودعا محمد سعد جمهوره ومحبيه لأداء مقطع من أغنيته الجديدة "حبوب جراءة"، التي قام بإذاعة المقطع الأول منها في وقت سابق على تيك توك.

وطلب من جمهوره أداء فيديو قصير على "تيك توك"، مصحوبا بهاشتاج: "دخول الرايق"، وقال سعد في فيديو "النهاردة التحدي بتاعي هيبتدي على التيك توك هشوف حركاتكم وابداعاتكم على أغنيتي الجديدة.. هاشتاج دخول الرايق".

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سعد كان الجزء الثاني من فيلم "الكنز- الحب والمصير"، وحمل الجزء الأول اسم "الكنز- الحقيقة والخيال"، العمل سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، قصة سينمائية وإخراج شريف عرفة.