"الأقصر السينمائي" يرصد تاريخ سينما التحريك بأفريقيا في كتاب جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، والتي أُسدل الستار عليها منذ يومين كتاب سينما التحريك في أفريقيا Animation in Africa في طبعته الثانية باللغة الأنجليزية، للدكتور محمد غزالة.

وبحسب بيان صادر عن المهرجان، يرصد الكتاب "Animation in Africa" سينما التحريك في أفريقيا- تاريخ وواقع فنون أفلام التحريك على أيادي الفنانين الأفارقة وغيرهم، الذين مارسوا صناعة أفلام متحركة في القارة السوداء، من خلال بحث استمر أكثر من 10 سنوات، يحاول الباحث أن يغطي تفاصيل نادرة عن فن سينمائي هام، لم يرصد من قبل بهذه الكثافة والتركيز، ومن خلال لقاءات مع صناع الأفلام والمختصين، يحاول الكتاب تقديم صورة تقريبية عن نشاط سينما التحريك عبر قارتنا الحبيبة.

يضيف الكتاب في طبعته الثانية (الأولى كانت في النسخة الثانية من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2013) عدة مقالات حول بعض الفنانين المعاصرين والأنشطة السينمائية، بالإضافة لمقالة حول فناني التحريك الأفارقة في المهجر.

وأكدت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أنها ستقيم حفل توقيع للكتاب في القاهرة خلال الفترة المقبلة لتعذر وجود دكتور غزالة في الأقصر أثناء فعاليات الدورة العاشرة .

محمد غزالة هو أستاذ مساعد، ورئيس مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت المملكة العربية السعودية ، إلى جانب كونه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لأفلام الرسوم المتحركة (ASIFA)، ومؤسس الفرع الإقليمي للاتحاد الأول في أفريقيا وفي العالم العربي، وعمل غزالة كمحاضر زائر في العديد من أكاديميات الفنون الجميلة والسينما، كما شارك في عدة لجان تحكيم دولية في مهرجانات سينمائية، وأخرج غزالة العديد من الأفلام التي حازت عدة جوائز دولية، منها فيلمه "خف حنين" (2009) الفائز بجائزة أفضل فيلم تحريك أفريقي ضمن جوائز أكاديمية الأفلام الأفريقية (الأوسكار الأفريقي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية هيئة تنشيط السياحة.