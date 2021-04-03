محمد صبحي يكشف عن صورة نادرة له من التحضير لـ"أخناتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد صبحي، جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بصورة نادرة من أرشيف ذكرياته.

يظهر صبحي في الصورة مرتديًا زي الفرعون "أخناتون"، أثناء فترة التحضير لتجسيد شخصيته في فيلم سينمائي لم يكتمل، مع المخرج الراحل شادي عبدالسلام.

وعلّق محمد صبحي "نتشرف بحضارتنا فجر الضمير الحضارة الفرعونية !صورة من تحضير فيلم اخناتون الذي لم يكتمل".

جدير بالذكر أن مصر ستشهد اليوم انطلاق موكب المومياوات الملكية، مساء اليوم السبت، حيث يتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ومن المقرر أن تتم عملية نقل المومياوات الملكية وسط موكب ملكي مهيب يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة.