فن ومشاهير

إليسا: إيماننا قائم على الرجا

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 03:17 مساءً - منذ ساعتين

إليسا

عايدت الفنانة اللبنانية إليسا، بمناسبة عيد الفصح المجيد وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “بعرف الظروف صعبة والكلام ما عاد يعطينا أمل، بس نحنا إيماننا قائم على الرجا، وما فينا إلا ما نتأمل بإيام أحلى.

بدي إتمنى فصح مجيد لكل اللي عم يحتفلو اليوم بهالعيد، على أمل تكون قيامة المسيح نهج حياة يخلصنا من المصاعب اللي عم نمرق فيها ونعيشها كل يوم”. ولاقى منشورها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين شكروها وعايدوها بالمقابل.

على صعيد آخر تصدر وسم “كلنا اليسا” الترند قبل أيام على موقع التواصل الإجتماعي، في والجزائر وعدد من البلدان الأخرى، وذلك دعماً لها.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا