“خسارتك مكسب والله”.. جديد هايدي موسى مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية هايدي موسى أغنية بعنوان “تصدق وتآمن بالله” من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في تعاونٍ ثانٍ بينهما.

أغنية “تصدق وتآمن بالله” كلمات إيهاب عبد العظيم، الحان علاء الراوي وتوزيع وميكس وماستر جيزو. ويقول مطلعها: “تصدق وتأمن بالله/انت ملكش عزيز ولا غالي/روح بقي كدة منك لله/ريحني بقي وسيبني في حالي/دي خسارتك مكسب والله/وكفاية عليا اللي جرالي”.

الكليب حمل توقيع المخرج المتميّز عادل سرحان الذي صوّر الأغنية في دبي مُظهرًا هايدي بقالب مختلف ضمن قصة درامية مؤثرة من واقع الحياة.

استطاعت هايدي أن تخطف الأنظار بجمالها وإطلالاتها المتعددة في الكليب، إضافة الى الكادرات الجميلة بين أحضان الطبيعة.

قدمت هايدي دورها بكل احترافية مجسدة شخصية المرأة التي تُحب من كل قلبها وتعطي من دون مقابل وفي المقابل تصطدم بخيانة حبيبها ما يدفعها لطرده من حياتها نهائيًا.

عن العمل كتبت صفحة لايف ستايلز ستوديوز على تويتر: “قصة درامية من صلب الحياة تقدمها النجمة هايدي موسى في أغنية وفيديوكليب “تصدق وتآمن بالله” على قناة الشركة الرسمية عبر يوتيوب”.

ويعتبر هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع هايدي موسى بشركة لايف ستايلز ستوديوز بعد أغنية “أنا اتعودت” كلمات نادر عبد الله، ألحان حسين محمود، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس أحمد جودة والكليب تم تصويره فى لبنان مع المخرجة هيفاء الفقيه وحقق نجاحًا لافتًا.