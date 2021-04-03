رسالة من أحمد فلوكس إلى زوجته بعد العودة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نشر المُمثل أحمد فلوكس صورة تجمعه بزوجته في “إنستغرام”، وكتب معلّقاً: “لم تكن عابر سبيل، بل كنت عابر عُمر أضاء بداخلي عتمة سنين، ليس ما يأخذونه منك هو المهم، ولا كيفية استرجاعه، المهم كيف تحافظ على ما تبقى وما الذي ستفعله به”.

وكان الفنّان المصري قد انفصل عن زوجته منذ سنوات عدة، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت أكثر من 15.

ورغم إقامتها خارج مصر، كان على اتصال دائم بها وبابنهما، قبل أن يعودا إلى مصر لاستئناف حياتهما الأسرية معاً.

وخلال فترة الانفصال تزوج الممثلة هنا شيحة، وكاد يرتبط بإعلامية لبنانية مقيمة في دبي.

وجاءت معظم تعليقات المتابعين، تؤكّد أهمية هذه الخطوة، في سبيل استعادة الأيام السعيدة بينهما.