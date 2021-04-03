أمسية من العمر.. ماجدة الرومي في قصر القبة: “التاريخ ينحني لمصر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أشعلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، قصر القبة، بعد إحيائها أولى الحفلات التي يستقبلها القصر ضمن احتفالات الربيع التي تقيمها مصر على مدار شهر إبريل وشهر رمضان الكريم، وهي أول الحفلات التي تحييها الرومي في 2021، لتكون بذلك أول فنانة تغني في قصر القبة بعد فتحه للجمهور.

وقدمت ماجدة خلال الحفل أغاني لكوكب الشرق أم كلثوم، بتوزيع جديد يتماشى مع تطور الأوركسترا من توزيع أحمد الموجي.

وعبرت النجمة اللبنانية عن سعادتها بالتواجد في مصر، وقالت: “مع موكب نقل مومياوات الفراعنة غدًا، سينحني التاريخ لمصر، أنا أقف أمام هذا القصر الذي يعكس حضارة القدماء، وأنتم تصنعون كل يوم أمجاداً جديدة”، وبدأت حفلها بأغنية “حي على الفلاح” التي رددها معها الجمهور.

ورفع الحفل شعار “كامل العدد”، خاصة بعد أن نفدت تذاكره بالكامل عقب طرحها على الموقع الإلكتروني، على الرغم من أنها الأعلى سعرًا بين الحفلات.

وكانت الرومي قد أجرت عددًا من البروفات المكثفة بالتنسيق مع المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا، الاتحاد الفيلهارموني في القاهرة.

كما أعربت في وقت سابق عن سعادتها بالعودة والغناء في مصر خاصة أن الحفل يقام في أحد أهم القصور التاريخية المصرية التي لم يشهد لسنوات طويلة حفلات فنية مما يضفي على الحفل حالة خاصة ومختلفة.