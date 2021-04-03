"دوق هاستينجز" خارج الموسم الثاني من مسلسل "بريدجرتون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "نتفليكس" أن الممثل ريجيه-جان بايج لن يشارك في الموسم الثاني من مسلسل "بريدجرتون" الشهير، ما أثار حزناً لدى محبي صاحب دور دوق هاستينجز.

وتدور أحداث المسلسل المقتبس من قصص تاريخية للأمريكية جوليا كوين عام 1813 في إنجلترا ويصوّر إشكاليات المجتمع المخملي البريطاني بلمسة عصرية.



وتتباين اللغة المستخدمة في العمل والموسيقى والنبرة النسوية والطاقم التمثيلي الغني بفنانين من مشارب متنوعة، مع ما هو سائد في المسلسلات التاريخية، ما استقطب اهتمام عدد كبير من المتفرجين.

وتركز الموسم الأول على شخصية دافني بريدجرتون (تؤدي دورها فيبي دينيفور)، وهي شابة تبحث عن زوج كأكثرية نظيراتها في الطبقات الراقية، وترتبط مع دوق يؤدي دوره ريجيه-جان بايج بعلاقة متقلبة مليئة بالالتباسات.

ويُستأنف إنتاج الموسم الثاني من المسلسل في الربيع، وهو سيركز على "الأنشطة الرومانسية" لشقيق دافني، اللورد أنتوني بريدجرتون (جوناثان بايلي).

غير أن مغامرات دوق هاستينجز انتهت مع الجزء الأول، وفق ما أعلنت "نتفليكس" الجمعة.

ونشرت المنصة العملاقة عبر صفحاتها على الشبكات الاجتماعية رسالة موقعة باسم الراوية المتخيلة للمسلسل ليدي ويسلتون جاء فيها "قرائي الأعزاء، فيما تشخص الأنظار كلها إلى بحث اللورد أنتوني بريدجرتون لإيجاد فيكونتيسة، نقول وداعا لريجيه-جان بايج الذي أدى دور دوق هاستينجز ببراعة".

وأثار النبأ الحزن لدى محبي الممثل، إذ كتب أحد المتابعين عبر "أنستقرام": "هذه مزحة أليس كذلك؟.. يُستحسن أن تكون هكذا، وإلا تكونون قد قضيتم على المسلسل".

وعلّق آخر: "آمل حقاً أن يكون ذلك كذبة متأخرة لمناسبة الأول من نيسان/أبريل".

ودافعت منتجة المسلسل شوندا رايمز القائمة أيضا على مسلسلي "غريز أناتومي" و"سكاندال"، عن هذا الخيار عبر أنستقرام قائلة: "تذكروا أن الدوق لن يرحل إلى الأبد في الحقيقة، هو ينتظر أن نعيد مشاهدته بلا انقطاع".

وكانت نتفليكس أعلنت في يناير/كانون الثاني أن المسلسل حقق نسبة مشاهدة قياسية إذ تابعته 82 مليون أسرة في 4 أسابيع.