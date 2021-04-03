فيديو.. غادة عبدالرازق تثير الجدل بـ"لوك جديد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام"، ظهرت فيه بـ"لوك جديد".

وظهرت غادة عبدالرازق خلال الفيديو وهي تستعرض جمالها، وتحرك شعرها.

وأشاد عدد من المتابعين بهذه الطلة الجديدة، بينما رأى فريق آخر أن عمليات التجميل أثرت على ملامح غادة كثيرا، وجعلتها تبدو متقدمة في العمر.







يذكر أن غادة عبدالرازق تنافس في موسم رمضان 2021 الدرامي بمسلسل يحمل عنوان "لحم غزال" .

والعمل تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولته، شريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، ووفاء عامر، وعارفة عبدالرسول، وأحمد خليل، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وشريف دسوقي، وخالد محمود، ووليد فواز، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق.

وكان آخر مسلسلات غادة عبدالرازق هو "سلطانة المعز" 2020، وشاركها البطولة النجوم: محمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.