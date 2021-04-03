محمد منير يشارك في موكب المومياوات الملكية بـ"أنا مصر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري محمد منير إنه فخور بالمشاركة في احتفال موكب المومياوات الملكية، السبت، وإن العالم سيكتشف مصر العظيمة بجمالها القديم وتاريخها العريق من خلال هذا الحدث.

وكشف الكينج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن دوره في الاحتفال، قائلاً: "أغني في موكب المومياوات أغنية بعنوان (أنا مصر)، أشارك في هذا الحدث العظيم بحنجرتي، وهي كل ثروتي".

وأضاف: "أشعر أن العالم كله سيصاب بالدهشة والانبهار من هذا الاحتفال والاستعدادات التي تمت من أجل الظهور بصورة تليق بحجم ومكانة مصر".

وتابع منير: "أنا تربيتي ملوكي، ولعبت في مرحلة الطفولة في معابد فيلة وأبو سمبل، وأعرف جيداً مكانة وتاريخ أجدادي، والعالم كله يحترم ويقدر تاريخنا القديم، ولمست ذلك عندما سافرت للخارج، ووجدت مسلات مصرية في فرنسا وألمانيا".





واختتم حديثه قائلاً: "أشكر قيادتنا السياسية ووزارة السياحة على المجهود المبذول في موكب نقل المومياوات".

يذكر أن موكب المومياوات الملكية سينطلق في تمام الـ5 مساء السبت، وسيتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب أسطوري مهيب من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة.