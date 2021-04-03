شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المومياوات .. نجمات تألقن بالزى الفرعونى في المهرجانات وجلسات التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار العالم اليوم إلى مصر، في انتظار الحدث التاريخى بخروج 22 مومياء لملوك وملكات مصر القدماء من المتحف المصري بالتحرير، في موكب مهيب يتم التجهيز والإعداد والترويج له منذ ما يقرب من عامين، ويجوب شوارع القاهرة التاريخية بعد تطويرها، ليصل إلى المقر الجديد والدائم للمومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وبهذه المناسبة، حرصت أكثر من فنانة على ارتداء الزى الفرعونى في بعض جلسات التصوير، أو في الحفلات والمهرجانات أو فى أدوارهن السينمائية، ولذلك شاهد أجمل صور النجمات اللواتى اخترن الزى الفرعوني في إطلالتهن.

ظهرت النجمة سوسن بدر، في أكثر من جلسة تصوير بإطلالات فرعونية وهى الأكثر إلهامًا وشهرة على السوشيال ميديا بهذه الإطلالات الفرعونية، خاصة أنها تحمل نفس الملامح الفرعونية.



سوسن بدر



سوسن بدر

وارتدت النجمة شريهان الزى الفرعونى، في واحدة من حلقاتها فى فوازيرها الشهيرة، وظهرت الفنانة كندة علوش بزى وشكل فرعونى.



شريهان



كندة علوش

وجسدت الفنانة لبنى عبد العزيز دور عروس من الفراعنة في فيلم "عروس النيل" وتألقت بالزى الفرعونى، وجسدت النجمة هند صبرى دور"حتشبسوت" في فيلم الكنز وظهرت بالزى الفرعونى وارتدت النجمة لبلبة الزى الفرعونى فى افتتاح مهرجان القاهرة الأفريقى فى الأقصر عام 2012.



لبنى عبد العزيز



لبلبة



لبلبة



هند صبرى

وتعد النجمة فيفي عبده من أبرز النجمات اللاتي ظهرن بالطلة الفرعونية، عندما شاركت في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 1997 بفستان من تصميم فرعوني من تصميم فؤاد سركيس، وكانت الطلة مميزة على السجادة الحمراء وقتها.