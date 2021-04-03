شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى مع كريم عبد العزيز وإياد نصار فى كواليس "الاختيار 2": عمل استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة بشرى، عن سعادتها البالغة لمشاركتها فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وشاركت بشرى، صورة لها من كواليس العمل جمعتها مع كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وإنجى المقدم، وأسماء أبو زيد.



الفنانه بشرى على انستجرام

وعلقت بشرى على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "‏‪من كواليس مسلسل الاختيار 2.. سعيدة بالمشاركة فى هذا العمل الاستثنائي والمرتقب مع المجموعة العزيزة جدًا من الزملاء والنجوم والمخرج بيتر ميمى، ومن خلال شركة سينرجى التى أتاحت لى هذه الفرصة العظيمة بتواجدى فى هذا العمل الاجتماعى والإنسانى والوطنى



اياد نصار وكريم عبد العزيز وبشرى

وكشفت شبكة قنوات ON - فى وقت سابق - عن موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكى، المقرر إذاعته أول أيام الشهر الكريم في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحقق برومو المسلسل نسب مشاهدة عالية فى ساعات قليلة من طرحه، وتضمنت مشاهد التشويق والإثارة، وظهور أبطاله النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى بشكل ولوك مختلف، خاصة أنه يعتبر من أقوى وأهم المسلسلات في سباق رمضان المقبل، والذى ينتظره الجمهور.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، فيما تناول مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى كتبه باهر دويدار وإخرجه بيتر ميمى، حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الشهيد.