شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر يرصد تاريخ سينما التحريك في أفريقيا بإصدار لمحمد غزالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة والتي اسدل الستار عليها منذ يومين كتاب سينما التحريك في أفريقيا Animation in Africa في طبعته الثانية باللغة الإنجليزية، للدكتور محمد غزالة الذي لم يتمكن من الحضور في الدورة العاشرة ولذلك قررت إدارة المهرجان توقيع حفل للكتاب والاحتفاء به في ندوة بالقاهرة ضمن برنامج نادي السينما الأفريقية.

كتاب "Animation in Africa" يرصد ويحلل سينما التحريك في أفريقيا- تاريخ وواقع فنون أفلام التحريك على أيدي الفنانين الأفارقة وغيرهم الذين مارسوا صناعة أفلام متحركة في القارة السوداء، من خلال بحث أستمر أكثر من عشر سنوات، يحاول الباحث أن يغطي تفاصيل نادرة عن فن سينمائي هام، لم يرصد من قبل بهذه الكثافة والتركيز، ومن خلال لقاءات مع صناع الأفلام والمختصين، يحاول الكتاب تقديم صورة تقريبية عن نشاط سينما التحريك عبر قارتنا الحبيبة.



سينما التحريك في افريقيا

يضيف الكتاب في طبعته الثانية (الأولى كانت في النسخة الثانية من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2013) عدة مقالات حول بعض الفنانين المعاصرين والأنشطة السينمائية، بالإضافة لمقالة حول فناني التحريك الأفارقة في المهجر، من تقرير توم سيتو، المؤرخ واستاذ فن التحريك في مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا.

وأكدت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أنها ستقيم حفل توقيع للكتاب في القاهرة خلال الفترة المقبلة لتعذر وجود دكتور غزالة في الأقصر أثناء فعاليات الدورة العاشرة.

محمد غزاله هو أستاذ مساعد، ورئيس مدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت المملكة العربية السعودية، إلى جانب كونه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي لأفلام الرسوم المتحركة (ASIFA)، ومؤسس الفرع الإقليمي للاتحاد الأول في إفريقيا وفي العالم العربي، وعمل غزالة كمحاضر زائر في العديد من أكاديميات الفنون الجميلة والسينما، كما شارك في عدة لجان تحكيم دولية في مهرجانات سينمائية ، وأخرج غزالة العديد من الأفلام التي حازت عدت جوائز دولية ، منها فيلمه " خف حنين "(2009) الذي الفائز بجائزة أفضل فيلم تحريك أفريقي ضمن جوائز أكاديمية الأفلام الأفريقية (الأوسكار الأفريقي AMAA) في لاجوس / نيجيريا 2010.

مهرجان الأقصر للسينما الافريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الاهلي وهيئة تنشيط السياحة.