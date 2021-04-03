شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لـ فيفى عبده مع ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة فيفى عبده، جمهورها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، بصورة نادرة تجمعها بالفنانة الراحلة ليلى مراد، كما تغزل متابعيها في ملامحها وجمالها التي ما زالت محتفظة به.



فيفى عبده و ليلى مراد



فيفى و ليلى

وابتعدت النجمة فيفى عبده، عن السوشيال ميديا لفترة بسبب مرضها الذى جعلها تختفى عن الأنظار بعد أن كانت يوميًا تشارك متابعيها بصور لها، لكن بعد تعافى فيفى عادت بقوة على إنستجرام وبدأت تنشر فيديوهاتها.

ثم كشفت فيفى، عن آخر تطوراتها الصحية فى أحدث ظهور لها، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو ظهرت من خلاله عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، طالبة من جمهورها الدعاء لها لتجاوز تلك الفترة.

وقالت فيفى عبده في الفيديو الذي أضافت فيه "فلتر" لتغيير ملامحها: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، قلت أعملكم الفيديو ده وأنزله، واحشني جدًا جدًا وأكيد أنا كمان وحشتكم لأن أنا عيانة، ادعولى، بحبكم أوى".

وكانت قد نشرت فيفى، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، منذ عدة أسابيع، وظهرت فيها بإطلالة شتوية وكتبت قائلة: "‏يا صباح الفل من مصر أم الدنيا عايز أقول لك الدنيا بردة أوى".