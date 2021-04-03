شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تعلن تعافيها من كورونا: "المسحة سلبية ألف حمد وشكر يارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الكبيرة هند صبرى، سلبية المسحة الأخيرة لها، وقالت فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك: "الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء"، ونشرت هند صورة من اختبار كورونا، معلقة: "المسحة سلبية ألف حمد وشكر يا رب.. الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء".



هند صبرى

وكانت الفنانة هند صبرى، كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها تخضع لفترة عزل منزلى منذ فترة، وتنتظر شفائها خلال أيام قليلة لتعود لتصوير أعمالها الفنية.