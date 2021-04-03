شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يداعب الجمهور بفيديو كوميدى مع السقا وكرارة من كواليس نسل الأغراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب محمد سامى مخرج مسلسل "نسل الأغراب" متابعيه بمقطع فيديو كوميدي يجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، حيث شارك الفيديو مع الجمهور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وقال سامى ممازحًا السقا وكرارة، "اتعودت دايمًا في أعمالي تقديم شباب جديدة موهبة، وفي اثنين لفتوا نظري جدًا لأنهم شاطرين وعندهم كاريزما، وأنا متأكد إن بعد المسلسل ده الناس هتعرفهم وهتندهم بأسمائهم".

وفى نهاية الفيديو، فاجأ محمد سامى، بأنه يتحدث عن النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، أبطال مسلسل "نسل الاغراب"، وعندنا وجه الكاميرا عليهما، سألهما عن أسمائهما، فتبادل الاثنين أسمائهما، حيث قال أمير كرارة إنه أحمد السقا، فيما قال السقا إن اسمه "أمير كرارة"، وتبادلوا الضحك فى الفيديو الطريف الذى شاركوه مع الجمهور.



محمد سامى



احمد السقا وامير كرارة

تصدر برومو مسلسل "نسل الأغراب" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك محركات بحث جوجل بعد طرحه من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلان عن عرض العمل حصرياً على ON، إذ خطف البرومو أعين الجمهور، حيث جاء بإيقاع سريع وصورة مبهرة ومشاهد أكشن وحرائق وصراعات عديدة بين الأبطال.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.