جيسيكا سيمبسون توسع إمبراطورتيها بعيدا عن عالم الغناء والتمثيل.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - تعمل النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون خلال هذه الفترة على توسيع إمبراطورتيها بعيدا عن عالم الموسيقى و الغناء و التمثيل، حيث فاجأت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 40 عام ) محبيها و عشاقها بطرح عطرها الجديد الذى يحمل اسم " Fiend " ، و هو الخبر الذى تناقلته عدد من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " بيلبورد " و " هالو مجازين " و غيرهم .

وأشار موقع " بيلبورد "، إلى أن عطر جيسيكا سيمبسون التى تعد واحدة من أيقونات الجمال وصل سعره الى 49.50 دولار .



جيسيكا سيمبسون

بينما تسعى جيسيكا سيمبسون خلال هذه الفترة الاستفادة من الـ Social media من أجل الترويج لعطرها الجديد " Fiend " وذلك بنشرها صور جديدة وذلك على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 5.6 مليون شخص ، حيث ظهرت بالصورة بإطلالة بسيطة و خاطفة للأنظار ، فكانت جيسيكا ترتدى " بلوزة " قصيرة باللون الوردى مع بنطلون ذو تصميم كلاسيكى باللون الأسود و كانت تحمل جيسيكا عطرها الجديد ، بينما ظهر بخلفيها الصورة اسم جيسيكا بالإضاءة .

يذكر أن النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون بدات مسيرتها الفنية عام 1993 و استطاعت أن تبهر العالم باعمالها الناجحة ، ومن أشهر أغنياتها " I Wanna Love You Forever " و " Where You Are " و " I Think I’m in Love With You " و " Sweetest Sin " ، و غيرهم .