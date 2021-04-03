فيديو| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "أحسن أب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "أحسن أب" البرومو الرسمي للعمل، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر ربيع، البرومو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحسن أب على قناة الحياة.. رمضان يقربنا.. انتظرونا إن شاء الله، تأليف محمدي ومحيي وإخراج معتز التوني".

وكشف "البرومو" عن العلاقة الكوميدية بين الأب "عبدالحفيظ" والذي يجسده علي ربيع والابن "مدثر" ودخولهما مسابقة للفوز بلقب أحسن أب.

مسلسل "أحسن أب" عمل كوميدي مكون من 15 حلقة، ويشارك فيه كل من هاجر أحمد وعلي ربيع و سامي مغاوري وأحمد فتحي وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.