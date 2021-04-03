نبيل الحلفاوي يستعرض ٣ أحداث على مدار اليوم.. ويعلق: "يوما مبهجا للجميع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على استعراض ٣ أحداث ينتظرها الجميع على مدار اليوم السبت.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "‏ندعو الله أن يكون يوما مبهجا للجميع.. تبدأ بهجته بفوز الأهلي وتتواصل مع بهجة الموكب الذهبي لملوك مصر القدماء ثم تستكمل بفوز الزمالك إن شاء الله".

ويلتقي الأهلي، اليوم، مع فريق المريخ السوداني بملعب "الجوهرة الزرقاء" ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا، وذلك في تمام الثالثة عصرا.

فيما يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، ويأتي هذا اللقاء ضمن حسابات المجموعة الرابعة، حيث ستقام المباراة على ملعب "5 جويولية" في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وينطلق مساء اليوم السبت موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير، والتي مكثت به أكثر من قرن، لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

ويضم الموكب الذهبي 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات، ومن المقرر أن يستغرق الموكب ٤٠ دقيقة فيما تستغرق الحفلة المصاحبة للموكب ساعة ونصف.

جدير بالذكر أن نبيل الحلفاوي يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "القاهرة كابول" بطولة: فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.