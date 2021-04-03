هند صبري تعلن تعافيها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة هند صبري، عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت هند، عبر حسابها على تويتر: "‏المسحة سلبية.. ألف حمد وشكر يا رب .. الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عننا الوباء".

وكانت هند صبري، قد كشفت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية، وخضعت بعدها لفترة عزل منزلي.

ومن المقرر أن تشارك هند صبري اليوم السبت، في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير، لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. ويضم الموكب الذهبي 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات، ومن المقرر أن يستغرق الموكب ٤٠ دقيقة فيما تستغرق الحفلة المصاحبة للموكب ساعة ونصف.

جدير بالذكر أن هند صبري تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "هجمة مرتدة "، وهو بطولة أحمد عز، هشام سليم، هند صبري، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.