راغب علامة: "لقاح كورونا لم يعد يخيفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قال الفنان راغب علامة، إن لقاح فيروس كورونا، لم يعد يخيفه، وأنه أصبح من الضروري أن يتلقاه هو وعائلته.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "‏كتير من الناس خائفين من اللقاح وأنا كنت واحد منهم ، بما أن ڤيروس كورونا لم يمت مع الوقت، بل تطور وازداد وانتشر ، وبما أن اللقاح قد تطوّر وأصبح منتج من أهم شركات الأدوية في العالم، فقد وجدت أن اللقاح لم يعد يخيفني وأنه من الضروري أن أتلقى اللقاح أنا وعائلتي".

وكان المطرب اللبنانى راغب علامة، أعلن مؤخرا عن تلقيه لقاح كورونا فى دولة الإمارات، وكتب عبر حسابه على تويتر : "بحمد الله تلقيت لقاح كورونا شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".

من ناحية أخرى، طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.