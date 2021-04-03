"أنا واحدة من كتير بيحبوكي".. روجينا توجه رسالة لأصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة روجينا، على توجيه رسالة للفنانة أصالة نصري بعد تسجيل الأخيرة تتر مسلسل "بنت السلطان".

ونشرت روجينا، صورة أصالة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أصالة.. لكل واحد نصيب من اسمه، وانتي قمة الأصالة والحنية والتواضع والمحبة لكل الناس، والقلب اللي مفيش أحن منه.. عمري ما هنسى إنك أول واحدة طمنتيني وطبطبتي عليا ووقفتي جنبي بمنتهى الحب في تحقيق حلمي، وصوتك بقيمته وقوته بيعبر عن شخصيتي في بنت السلطان".

وأضافت: "أصالة.. أنا واحدة من كتير بيحبوكي.. وبيحبوا احترامك لموهبتك وصوتك وفنك وعيلتك.. ربنا يديمها نعمة عليكي.. يسلملي صوتك وقلبك وحنيتك.. بحبك".

وتشارك روجينا فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "بنت السلطان"، وتغني أصالة نصري تتر العمل.

المسلسل بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.