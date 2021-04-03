"ربنا يجمعنا قريبا".. دنيا عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد والدتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الراحلة، بكلمات مؤثرة.

وكتبت دنيا، عبر حسابها على إنستجرام: "أول مرة مش معاكي في عيد ميلادك.. بس أكيد انتي عند الحنان المنان أسعد.. وأكيد أنا، لأني مع البشر بدونك اتعس.. ربنا يجمعنا قريبا.. يا كل اللي راح واللي جاي.. أمي، حبيبة العمر".

وتشارك الفنانة دنيا عبدالعزيز، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

جدير بالذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز توفيت في ١٢ أبريل عام ٢٠٢٠ بعد صراع مع مرض السرطان.