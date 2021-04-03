هكذا احتفلت إليسا بعيد الفصح المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شاركت الفنانة إليسا، جمهورها ومتابعيها الإحتفال بعيد الفصح المجيد.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "‏بعرف الظروف صعبة والكلام ما عاد يعطينا أمل، بس نحن إيماننا قائم على الرجا، وما فينا إلا ما نتأمل بأيام أحلى" .

وأضافت: "بدي أتمنى فصح مجيد لكل اللي عم يحتفلوا اليوم بهذا العيد، على أمل تكون قيامة المسيح نهج حياة يخلصنا من المصاعب اللي عم نمرق فيها ونعيشها كل يوم".

جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الماضي، وضم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.