الوظيفة التي تمناها ميسي ورونالدو قبل شهرتهما

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أبريل 2021 01:21 مساءً - منذ 3 ساعات

نشر موقع “kooora”، تقريرا عن الوظائف التي كان يحلم بعض نجوم كرة القدم بالحصول عليها قبل احترافهم اللعبة الشعبية، ومن بينهم، أفضل لاعب في العالم ست مرات، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب التقرير، فإن ميسي كان يحلم بأن يصبح معدا بدنيا، لأنه عندما كان صغيرا لم يكن يتوقع أن يصل إلى ما وصل إليه الآن، بسبب معاناته في طفولته من مرض نقص النمو وضعف جسده.

وسهر معدان بدنيان على مساعدة ميسي لتخطي مشكلته، ويبدو أنه تأثر بهما حيث كان يحلم في طفولته بأن يصبح معدا بدنيا لمساعدة أشخاص آخرين، لتجاوز العوائق التي يفرضها عليهم جسدهم.

أما رونالدو، فعندما سئل في إحدى المقابلات الصحفية عن الوظيفة التي يتمناها لو لم يحترف كرة القدم، فقد رد بأنه كان يحلم بأن يصبح ممثلا، لأنه يحب التمثيل والأفلام، ويحلم بأن يلعب دور البطولة في أفلامه.

وتضمن التقرير أيضا، الوظيفة التي كان يحلم بها المدرب الألماني الشهير لنادي ليفربول، يورغن كلوب، الذي كان يحلم بأن يصبح طبيبا، كما درس الهندسة، قبل أن يتجه لكرة القدم ويغدو أحد أعظم المدربين في العالم.

أما حارس مرمى منتخب فرنسا ونادي توتنهام، هوغو لوريس، فلم يكن حلمه بعيدا عن الرياضة، إذ كان الاختيار أمامه بين كرة القدم والتنس، ففضل كرة القدم.

واختتم التقرير بالحديث عن النجم الإنجليزي المعتزل، ديفيد بيكهام، الذي كان يحلم، وعلى غرار رونالدو، بأن يصبح ممثلا، وذلك بحسب RT