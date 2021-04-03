رحيل الممثل اللبناني القدير إدوار الهاشم

محمد الفلاح - السبت 3 أبريل 2021

الممثل اللبنانيإدوار الهاشم

رحل الممثل اللبناني القدير إدوار الهاشم​ ولم يتم الكشف بعد عن سبب الوفاة.



إدوار الهاشم ممثل محترف وقدير، من جيل الفن الجميل وموهبة مليئة بالثقافة والعلم، في مسيرته العديد من الادوار الصعبة والمركبة.

الهاشم من مواليد 5 ايار/مايو من العام 1933، نشأ في منطقة العاقورة، ومن بين الأعمال التي شارك بها في الدراما التلفزيونية "فرصة عيد" و"البيت الأبيض" ومن بين المسرحيات التي شارك فيها "يوسف بك كرم" و"صف المحامين"، وفي الدوبلاج اول دبلجة له كانت المسلسل الكرتوني "السنافر"، وفي السينما من بين تجاربه فيلم "الانفجار".