ماجدة الرومي تغني أغنية ممنوعة في حفلها في مصر.. وهذا ما أبكاها

محمد الفلاح - السبت 3 أبريل 2021

الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي

أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي​، يوم أمس حفلاً في قصر القبة بالعاصمة المصرية القاهرة.



وإنه أول حفل في هذا المكان بعد افتتاحه، وبدأت ماجدة حفلها بأغنية ممنوعة للفنانة المصرية الراحلة، أم كلثوم​ وهي بعنوان "على باب مصر"، التي منعها الملك فاروق، وقاد الأوركسترا المايسترو نادر العباسي، وقام الموزع الشاب أحمد الموجي (حفيد الملحن الكبير محمد الموجي)، بإعادة توزيعها موسيقياً.

العمل الذي غنته ماجدة كانت قصيدته تحمل عنوان "أنا الشعب" لكن تم تعديل الإسم لاحقاً إلى "على باب مصر".

كتب العمل كامل الشناوي ووضع الموسيقار محمد عبد الوهاب لحنه، وبعد قيام ثورة يوليو عام 1952، عقدت أم كلثوم جلسات مع محمد عبد الوهاب، وجرت بعض التعديلات على كلماتها الأصلية ومنها "أنت في صمتك مرغم" وباتت "كنت في صمتك مرغم". ثم غنتها أم كلثوم للمرة الأولى، في نادي الضباط في حضور الرئيس جمال عبدالناصر، ذلك في الحفل الذي أقيم يوم 23 يوليو 1964.

وغنت ماجدة في الحفل أيضاً اغاني اخرى لام كلثوم بتوزيع موسيقي جديد. ماجدة بكت خلال توجيه تحية لشهداء لبنان، وتأثرت بغناء "قومي يا بيروت".

وأشادت ماجدة بالموكب التاريخي الخاص بنقل مومياوات ملوك مصر من المتحف المصري إلى متحف الحضارة اليوم، فقالت: "مع موكب المومياوات سينحني التاريخ لمصر احتراما لتاريخها الكبير، مصر أعطت التاريخ دروسا كبيرة في الحضارة، يحفظ أمنك وأمانك وسلامة أراضيكي، مصر للمجد عنوان".